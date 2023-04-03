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Burak Yılmaz'dan 'veda' paylaşımı! Kulüpten gelen açıklama kafaları karıştırdı

Burak Yılmaz'dan 'veda' paylaşımı! Kulüpten gelen açıklama kafaları karıştırdı

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, FC Groningen maçında taraftar tarafından ıslıklanıp yuhalandı. Tecrübeli golcü, maçın ardından Instagram'dan yayınladığı mesajla takıma veda etti.

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Fortuna Sittard'ın, FC Groningen galibiyetinden birkaç saat sonra Burak Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla takımına veda ettiğini açıkladı.

Tecrübeli forvet yayınladığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

"Biz de şaşırdık"

Kulübün scout müdürü Sjoerd Ars, "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, ingilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da halkla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz" açıklamasını yaptı.

Maç sonrası yuhalandı

Fortuna Sittard FC Groningen'i 3-1 yenerek önemli bir üç puana imza attı. Burak Yılmaz, oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalandı ve bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

5 yıllık sözleşme

Geçen yaz forvet oyuncusu, İlk iki yıl oyuncu olarak ve ardından Sittard kulübünde başka bir pozisyonda olmak şartıyla Fortuna ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Takım kaptanı bu sezon şu ana kadar 14 gole katkı sağladı. Dokuz kez kendi başına gol attı, beş kez de asist yaptı.

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