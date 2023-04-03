Yargı dizisinin yeni savcısı kimdir, gerçekte kim oynuyor ters köşe yaptı

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yargı, pazar akşamlarına adını yazdırmaya devam ediyor. Herkes yeni savcı kim olacak diye beklerken dizinin kadrosuna yeni katılan isim belli oldu. İşte Yargı'nın yeni savcısı bakın kim oldu!

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Pazar akşamlarının açık ara en çok izlenen, seyirciyi ekran başına kilitleyen dizisi Yargı son bölümü ile yine soluksuz izlendi. Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden apar topar ayrılması üzerine yeni savcı kim olacak sorusu seyircinin gündemindeydi. Dizinin kilit isimlerinden biri olan savcı karakteri için flaş bir transfer yapıldı ve yeni savcı belli oldu. Dizinin kadrosuna yeni savcı olarak Serdar Orçin katıldı. Daha önce birçok dizide rol alan Serdar Orçin'in hayatı da merak edildi.

Peki kimdir Serdar Orçin, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı birlikte bakalım...

Serdar Orçin kimdir?

Serdar Orçin, 21 Ocak 1976 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Tiyatroya Mehmet Bayazıd Lisesinde başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro okudu ve 1999'da mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Oyunculuk hayatı boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra birçok tiyatroda çalıştı. Çalıştığı tiyatrolar içinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. Production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu vardır.

Serdar Orçin, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu ve ilk oyununda oynadı. 2000 yılından bu yana yeni dönem Türk sinemasında birçok sinema filminde oynadı. Ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi uluslararası festivallerde başarı kazanmış yapımlarda yer aldı. Başrolünü paylaştığı "CAN" filmi Sundance Film Festivali uluslararası yarışma bölümüne Türkiye'den katılan ilk film olup Jüri Özel Ödülü'yle döndü.

Serdar Orçin, 2007 yılında ağır bir trafik kazası geçirdi. 2014'te Akıl Kârı adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyesidir.

Dizi ve filmleri

1999 Üçüncü Sayfa

2000 Artık Çok Geç

2000 Köçek

2001 Yazgı

2002 Sır Çocukları

2002 Gülbeyaz

2002 Abdülhamid Düşerken

2003 Mühürlü Güller

2003 Bekleme Odası

2004 Hayalet

2005 Gümüş

2005 Tombala

2005 Yolda / Rüzgâr Geri Getirirse

2006 Turkish Chat

2007 Barda

2008 Ali'nin Sekiz Günü

2008 Ölüler [5]

2009 Haneler

2009 Sonsuz

2009 Kıskanmak

2011 Mükemmel Çift

2011 Devrimden Sonra

2011 Türkan

2011 İz - Rêç

2011 10 Adım

2011 Can

2012 Bu Son Olsun

2012 Gözetleme Kulesi

2012 Musa

2012 Seni Seviyorum Tülsü

2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915

2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2013 Galip Derviş

2013 Karnaval

2014 Muhteşem Yüzyıl

2014 İtirazım Var

2015 Beş Kardeş

2014 Ulan İstanbul

2015 Sen de Gitme

2016 Oyunbozan

2017 Söz Uçar

2017 Kayıtdışı

2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2017 Kılçık

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2018 Borç

2018 Dünya 2222 [6]

2019 Görülmüştür

2019 Uzun Zaman Önce

2020 İki Gözüm Ahmet

2020 Ceviz Ağacı

2021 Hamlet

2021 Çember

2021 Sen Ben Lenin

2022 Anka

2022 Alef: Mâl-i Hülya

2023 Yargı