Yargı dizisinin yeni savcısı kimdir, gerçekte kim oynuyor ters köşe yaptı

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yargı, pazar akşamlarına adını yazdırmaya devam ediyor. Herkes yeni savcı kim olacak diye beklerken dizinin kadrosuna yeni katılan isim belli oldu. İşte Yargı'nın yeni savcısı bakın kim oldu!Abone ol
Pazar akşamlarının açık ara en çok izlenen, seyirciyi ekran başına kilitleyen dizisi Yargı son bölümü ile yine soluksuz izlendi. Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden apar topar ayrılması üzerine yeni savcı kim olacak sorusu seyircinin gündemindeydi. Dizinin kilit isimlerinden biri olan savcı karakteri için flaş bir transfer yapıldı ve yeni savcı belli oldu. Dizinin kadrosuna yeni savcı olarak Serdar Orçin katıldı. Daha önce birçok dizide rol alan Serdar Orçin'in hayatı da merak edildi.
Peki kimdir Serdar Orçin, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı birlikte bakalım...
Serdar Orçin kimdir?
Serdar Orçin, 21 Ocak 1976 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Tiyatroya Mehmet Bayazıd Lisesinde başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro okudu ve 1999'da mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Oyunculuk hayatı boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra birçok tiyatroda çalıştı. Çalıştığı tiyatrolar içinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. Production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu vardır.
Serdar Orçin, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu ve ilk oyununda oynadı. 2000 yılından bu yana yeni dönem Türk sinemasında birçok sinema filminde oynadı. Ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi uluslararası festivallerde başarı kazanmış yapımlarda yer aldı. Başrolünü paylaştığı "CAN" filmi Sundance Film Festivali uluslararası yarışma bölümüne Türkiye'den katılan ilk film olup Jüri Özel Ödülü'yle döndü.
Serdar Orçin, 2007 yılında ağır bir trafik kazası geçirdi. 2014'te Akıl Kârı adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyesidir.
Dizi ve filmleri
1999 Üçüncü Sayfa
2000 Artık Çok Geç
2000 Köçek
2001 Yazgı
2002 Sır Çocukları
2002 Gülbeyaz
2002 Abdülhamid Düşerken
2003 Mühürlü Güller
2003 Bekleme Odası
2004 Hayalet
2005 Gümüş
2005 Tombala
2005 Yolda / Rüzgâr Geri Getirirse
2006 Turkish Chat
2007 Barda
2008 Ali'nin Sekiz Günü
2008 Ölüler [5]
2009 Haneler
2009 Sonsuz
2009 Kıskanmak
2011 Mükemmel Çift
2011 Devrimden Sonra
2011 Türkan
2011 İz - Rêç
2011 10 Adım
2011 Can
2012 Bu Son Olsun
2012 Gözetleme Kulesi
2012 Musa
2012 Seni Seviyorum Tülsü
2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2013 Galip Derviş
2013 Karnaval
2014 Muhteşem Yüzyıl
2014 İtirazım Var
2015 Beş Kardeş
2014 Ulan İstanbul
2015 Sen de Gitme
2016 Oyunbozan
2017 Söz Uçar
2017 Kayıtdışı
2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2017 Kılçık
2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2018 Borç
2018 Dünya 2222 [6]
2019 Görülmüştür
2019 Uzun Zaman Önce
2020 İki Gözüm Ahmet
2020 Ceviz Ağacı
2021 Hamlet
2021 Çember
2021 Sen Ben Lenin
2022 Anka
2022 Alef: Mâl-i Hülya
2023 Yargı