BIST 4.781
DOLAR 19,20
EURO 20,82
ALTIN 1.209,30
HABER /  DÜNYA

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan ortak askeri tatbikat

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan ortak askeri tatbikat

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığı güçlendirmek üzere ortak deniz tatbikatına başladı.

Abone ol

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, ABD, Güney Kore ve Japonya'dan yeni bir savunma hamlesi geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 ülkenin Kuzey Kore'ye yönelik caydırıcılığı güçlendirmek üzere Jeju Adası açıklarındaki uluslararası sularda ortak deniz tatbikatına başladığı kaydedildi. ABD'ye ait nükleer enerjili Nimitz uçak gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın, denizaltından fırlatılan balistik füzeler ve diğer su altı güvenlik tehditlerine karşı koyma yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği belirtilirken, 2 günlük tatbikatta düşman denizaltılarını takip ve izleme senaryolarının işleneceği öğrenildi.

Pyongyang sualtı nükleer saldırı aracını denemişti

Kuzey Kore geçen ay "su altı patlaması yoluyla büyük ölçekli bir radyoaktif tsunamiyi tetikleyerek düşmanın donanmasını ve ana limanlarını yok etmeyi" hedefleyen insansız sualtı nükleer saldırı aracının başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise ülkesinin geliştirdiği nükleer savaş başlıkları ile kameraların karşısına geçerek dünyaya meydan okumuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu son seçim olacak! Muhalif kesimlerde dilden dile dolaşıyor Ahmet Hakan yazdı
Bu son seçim olacak! Muhalif kesimlerde dilden dile dolaşıyor Ahmet Hakan yazdı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Burak Yılmaz'dan 'veda' paylaşımı! Kulüpten gelen açıklama kafaları karıştırdı
Burak Yılmaz'dan 'veda' paylaşımı! Kulüpten gelen açıklama kafaları karıştırdı
Yargı dizisinin yeni savcısı kimdir, gerçekte kim oynuyor ters köşe yaptı
Yargı dizisinin yeni savcısı kimdir, gerçekte kim oynuyor ters köşe yaptı
2023 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! ENAG enflasyonu ile fark ne?
2023 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! ENAG enflasyonu ile fark ne?
Bayramdan sonra soğanın fiyatı düşecek
Bayramdan sonra soğanın fiyatı düşecek
Meral Akşener kaç yaşında, aslen nereli görülmemiş gençlik yıllarına bakın!
Meral Akşener kaç yaşında, aslen nereli görülmemiş gençlik yıllarına bakın!
Hazine destekli EYT kedilerinin ayrıntıları belli oldu
Hazine destekli EYT kedilerinin ayrıntıları belli oldu
Derbi sonrası Galatasaray'dan 'Lale Orta' paylaşımı!
Derbi sonrası Galatasaray'dan 'Lale Orta' paylaşımı!
Enner Valencia penaltı kaçırdı maçın kaderi değişti
Enner Valencia penaltı kaçırdı maçın kaderi değişti
İzmir'de tarihi operasyon Türkiye rekoru kırıldı! Tam tamına 672 milyon 490 bin...
İzmir'de tarihi operasyon Türkiye rekoru kırıldı! Tam tamına 672 milyon 490 bin...
Finlandiya seçimlerinde iktidar değişti Sanna Marin koltuğunu kaybetti
Finlandiya seçimlerinde iktidar değişti Sanna Marin koltuğunu kaybetti