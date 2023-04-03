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Bu son seçim olacak! Muhalif kesimlerde dilden dile dolaşıyor Ahmet Hakan yazdı

Bu son seçim olacak! Muhalif kesimlerde dilden dile dolaşıyor Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan 14 mayıs seçimlerine doğru muhalif çevrelerde dolaşıma sokulan "Bizimki kazanamazsa bu son seçim olacak. Erdoğan kazanırsa bir daha seçim yapmayacak." söylemine tepki gösterdi.

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14 mayıs seçimlerine yaklaştıkça tarafların karşılıklı açıklamaları sertleşiyor. Muhalif çevrelerde son günlerde "Bizimki kazanamazsa bu son seçim olacak. Erdoğan kazanırsa bir daha seçim yapmayacak." iddiası ortaya atıldı.

Bu söylemlere Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Bu son seçim olacakmış" başlıklı yazısında itiraz etti.

İstanbul seçimleri örneği

Her seçim öncesi benzer sözlerin dile getirildiğini belirten yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi de el yükseltip “Bu, son seçim olacak” diyorlar. Niye son seçim olsun arkadaş? Seninki de kazansa, Erdoğan da kazansa bu ülkede seçim olacaktır. Erdoğan, gökten zembille inmedi. Seçimle geldi. Gidecekse seçimle gidecek. Kalacaksa seçimle kalacak. “İyi ama İstanbul seçimi tekrarlanmadı mı?” diyenler var. Doğru. Gayet gereksiz şekilde tekrarlandı.Tekrarlandı da sonuçta ne oldu? Sandık ne diyorsa o olmadı mı?"

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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