Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK'ın DEVREK ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan arama kararlarıyla Devrek ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 76 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 73 adet tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.