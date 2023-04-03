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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK'ın DEVREK ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan arama kararlarıyla Devrek ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 76 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 73 adet tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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