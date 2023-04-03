Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında eşi kendisinden de ünlü çıktı!

TRT 1 ekranlarının soluksuz izlenen dizisinde Siyah İnci karakteri ile esip gürleyen güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, özel hayatı ile de merak ediliyor. 33 yaşında olan Zeynep Tuğçe Bayat kendisi gibi oyuncu Cansel Elçin ile evli.

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TRT ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat'ta Siyah İnci karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat son günlerde özel hayatı ile de merak ediliyor. Daha önce Çilek Kokusui Kuruluş Osman, Afilli Aşk gibi dizilerde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat 2020 yılından beri kendisi gibi oyuncu Cansel Elçin ile evli. Aslen Mersinli olan Zeynep Tuğçe Bayat aslında hukuk mezunu. Avukatlık yapmayan Zeynep Tuğçe Bayat,zeyneptugcebayat instagram adresini kullanıyor ve 1.3 M takipçisi var.

Teşkilat dizisinde Siyah İnci karakterine gen ve başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat başarılı bir şekilde hayat veriyor. 2020 yılından beri kendi gibi oyuncu Cansel Elçin ile evli.

Peki kimdir Zeynep Tuğçe Bayat, kaç yaşında birlikte tanıyalım..

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 Mersin doğumludur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’nden mezun olan Bayat, Kuruluş Osman, Baba, Çilek Kokusu, seviyor Sevmiyor, Ah Neriman gibi çok sayıda başarılı yapımda rol üstlenmiştir.