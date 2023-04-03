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Salihlili Nisrem, kick boksta Türkiye ikincisi oldu

Salihlili Nisrem, kick boksta Türkiye ikincisi oldu

Ankara’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda MANİSA'nın SALİHLİ ilçesi sporcusu Nisrem Uçar, Türkiye ikincisi oldu.

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Okul Sporları Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası Ankara’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nisrem Uçar, +64 kilogramda Türkiye 2'ncisi oldu.

Uçar, elde ettiği derece ile gümüş madalya kazandı. Nisrem Uçar Yılmaz, Ordu ve Kocaeli’de Türkiye Şampiyonluğu, İstanbul’da dünya ikinciliği elde ederken, bu kez de Ankara’da Türkiye 2'ncisi oldu.

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