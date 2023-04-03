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Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine darbe

Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine darbe

VAN'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 operasyonda 5 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.

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