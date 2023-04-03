Bu anket tam bomba! AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 7.8'i CHP'ye kaydı! Yüzde 2 CHP'li AK Parti'ye oy verecek
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Friedrich Ebert Stiftung Derneği katkılarıyla yaptığı kadın anketinden bomba sonuçlar çıktı. AK Parti)li olup da CHP'ye, CHP'li olup da AK Parti'ye oy verecek kadınların oranları dikkat çekti. Kadın oylarını en çok kaybeden parti ise MHP olmuş...
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla hazırlanan Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırma Raporu’nda kadınların oy tercihlerindeki değişim ortaya kondu. Filiz Pehlivan’ın yetkinreport’daki yazısına göre, 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 7,8’i CHP’ye kaydı. MHP ve İyi Parti’de de kadın seçmen kaybı yaşandığı görüldü.
Türkiye genelinde 18 yaş üstü, farklı eğitim düzeylerine sahip bin 67 kadınla yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan rapor, Türkiye’deki kadınların yüzde 60,3’ünün kendisini mutsuz hissettiğini ortaya koydu. Pehlivan’ın yetkinreport.com’daki yazısında raporun içeriğine ilişkin aktardığı bilgiler şöyle:
2018 milletvekili genel seçiminde, katılımcıların yüzde 38,3’ü AK Parti’ye, yüzde 27,8’i CHP’ye oy vermişken; araştırmanın yapıldığı tarihlerde (2022 sonu) oy tercihlerinde değişiklik oldu.
Raporda, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevapların yüzde 30’u CHP’yi işaret ederken, AK Parti’nin oy oranının yüzde 26,6’ya düştüğü görülüyor. Yani 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 7,8’i CHP’ye kaymış.