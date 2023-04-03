Bu anket tam bomba! AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 7.8'i CHP'ye kaydı! Yüzde 2 CHP'li AK Parti'ye oy verecek

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla hazırlanan Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırma Raporu’nda kadınların oy tercihlerindeki değişim ortaya kondu. Filiz Pehlivan’ın yetkinreport’daki yazısına göre, 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 7,8’i CHP’ye kaydı. MHP ve İyi Parti’de de kadın seçmen kaybı yaşandığı görüldü.