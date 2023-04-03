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Serhat Özcan kiminle evli? Serhat Özcan dizi ve filmleri listesi

Serhat Özcan kiminle evli? Serhat Özcan dizi ve filmleri listesi

Türkiye nefesini tutmuş 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken birçok isim milletvekilliği adaylığını duyurmaya başladı. Son olarak birçok dizi ve filmden tanınan başarılı oyuncu Serhat Özcan  adaylığını sosyal medya üzerinden duyurdu. TİP'ten milletvekili adayı olduğunu duyuran Serhat Özcan'ın hayatı da merak edildi.

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Birçoğumuzun Bir Demet Tiyatro'da Tirbuşon Berkant karakteri ile tanıdığı sevilen oyuncu Serhat Özcan TİP'ten milletvekili adayı olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Serhat Özcan merak konusu oldu. Peki kimdir Serhat Özcan, kaç yaşında, aslen nereli? Serhat Özcan hangi dizilerde rol aldı?

TRT 1'deki Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan deprem sözleri nedeniyle çıkarılan oyuncu  Mehmet Aslantuğ da TİP'ten adaylığını geçtiğimiz günlerde ilan etmişti. Aslantuğ'un ardından Serhat Özcan'ın da siyasete girmesi merak uyandırdı. 

62 yaşında olan Serhat Özcan  aslen Sinopludur. iki evlilik yapan Serhat Özcan'ın şu an ki eşi 2005 yılında evlendiği İlknur Özgenel'dir. Süper Baba, Kaygısızlar, Vizontele, Cennet Mahallesi ise oynadığı dizi ve filmlerden sadece birkaçıdır. 

Erkan Baş haberi böyle duyurdu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, haberi "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" sözleriyle duyurdu.

Dizi ve filmleri

1986: Davacı

1986: Müfreze (Türkçe Seslendirme)

1993: Süper Baba (Zabıta Vahdettin)

1994: Kaygısızlar (Seslendirme)

1995: Bir Demet Tiyatro (Tirbuşon/Berkant/Midyat)

2000: Güneş Yanıkları (Akif)

2000: Vizontele (Engin)

2002: Pembe Patikler (Nasip)

2003: Lise Defteri (Sefa)

2003: Sevdim Seni Bir Kere

2004: Cennet Mahallesi (Selim Erdağı)

2005: Pamuk Prenses 2 (Mümtaz)

2006: Bir Demet Tiyatro (Tribüşon Berkant)

2007: Gönül Salıncağı

2008: Benim Annem Bir Melek (Tankut)

2008: Dedektif Biraderler (Atilla Birgen)

2009: Kanal-İ-zasyon (Atilla Abi)

2009: Zoraki Başkan (Ragıp)

2010: Çakıl Taşları (Melih)

2010: Yahşi Cazibe (Medeni)

2011: Tövbeler Tövbesi (Gültekin Kama)

2012: 2 Yaka Bir İsmail (Şair Niyazi)

2012: Suskunlar (Kapıkule Cengiz)

2013: Altındağlı (Bamya Erdal)

2013: Gurbette Aşk (Hans)

2013: Karadayı (Haydar)

2013: Meryem (Alman Mahmut)

2013: Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tuğrul)

2013: Sana Bir Sır Vereceğim (Kemal)

2014: Seni Seviyorum Adamım

2014: Ulan İstanbul (Talip)

2015: Kalbim Ege'de Kaldı (Ali Kürük)


2016: Dönerse Senindir (İsmail)

2017: Tahin Pekmez

2017: Vatanım Sensin (Refik Bey)

2019: Çukur (Uluç Reis)

2020: Zümrüdüanka (Rüstem Kuloğlu)

2021: Saygı (Hancı Baba)

2022 : Arka Sokaklar 

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