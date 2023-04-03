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Artvin Yusufeli Barajı'nın suları Erzurum'a dayalı

Artvin Yusufeli Barajı'nın suları Erzurum'a dayalı

ARTVİN'de su tutma işlemi süren Yusufeli Barajı'nda baraj suları 90 metrenin üzerine ulaşarak ERZURUM sınırına kadar geldi.

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 4 ay içinde 90 metreyi aştı. 29 Mart 2023 tarihi itibarı ile Yusufeli Barajında su seviyesi 594,45 kotuna, su yüksekliği 90,95 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

Yusufeli ilçe merkezi ve bir çok köy sular altında kalırken Artvin'in Erzurum sınırındaki köylerde sular altında kalmak üzere. Suyun Erzurum sınırına ulaşmasına 5 kilometre kaldı. Geniş bir vadide ilerleyen su adeta denizi andırırken, sular altında kalacak bahçeler, tarlalardaki ağaçların bir kısmı taşındı. Köylerdeki evler çoğunlukla yıkıldı.

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