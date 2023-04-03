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Dilovası Belediyespor'un genç sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu

Dilovası Belediyespor'un genç sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu

KOCAELİ DİLOVASI Belediyespor'un sporcusu Muhammed Malik Kılıç, Muğla’da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Türkiye 3'üncüsü oldu.

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Dilovası Belediyespor'un sporcusu Muhammed Malik Kılıç, Muğla’da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Türkiye 3'üncüsü oldu.
Türkiye Boks Federasyonu 2023 Faaliyet takvimi çerçevesinde yer alan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlendi. Ahmet Ateş Spor Salonu’nda düzenlenen ve 61 ilden 444 erkek, 236 kadın toplamda 680 sporcunun katıldığı turnuvada Dilovası Belediyespor’un genç sporcusu Muhammed Malik Kılıç Türkiye 3'üncüsü oldu. Muhammed Malik Kılıç’ın başarısını sosyal medya hesabından duyuran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, genç sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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