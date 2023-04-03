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Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!

RUSYA'nın Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depremde hiçbir binada yıkım yaşanmazken birçok yapıda derin çatlaklar oluştu.

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Rusya'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Bölümü tarafından yapılan açıklamada, TSİ 06.06'da kaydedilen depremin derinliği 99.5 olarak belirtildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.

Deprem anı kamerada

Artçı sarsıntılar yaşandı

Şiddetli sarsıntının ardından Kamçatka yarımadasında büyük panik yaşandı. Bölge sakinleri depremle birlikte kendilerini sokaklara attı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

Hükümetin talimatıyla Kamçatka'da kriz masası oluşturulurken, bölgeye insani yardım ve geçici barınma malzemeleri sevk edildi.

Şiddetli deprem sonrasında 4.6, 4.0, 3.7, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da kaydedildi.

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