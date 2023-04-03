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Şanlıurfa'da yedek lastik içinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da yedek lastik içinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

ŞANLIURFA'da bir aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent girişinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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