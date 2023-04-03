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İzmir Buca'da cezaevi yolu nihayet ulaşıma açıldı

İzmir Buca'da cezaevi yolu nihayet ulaşıma açıldı

İzmir Buca Belediyesi, kentin ana arterlerinden Menderes Caddesi’ndeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak Adnan Kahveci Caddesi’ni kesintisiz ulaşıma açtı.

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Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “2019 yılı yerel seçimler döneminde aday olduğumda ilk kullandığım cümle ’Cezaevini kaldıracağız. Buca’mızın ana arteri olan Adnan Kahveci Caddesi’ni kesintisiz ulaşıma açacağız’ oldu. Nihayet bugün bunu başardık. Buca’mıza hayırlı olsun. İnşallah Buca’mızın, İzmir’imizin trafiğine bir katkısı olur” diye konuştu.

Buca Belediyesi, geleneksel iftar programını Barış Mahallesi’nde yeni açılan 'Cezaevi Yolu’nda gerçekleştirdi. İftar esnasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Adnan Kahveci Caddesi’ni kesintisiz ulaşıma açtıklarını belirterek, bu yol sayesinde Menderes Caddesi’ndeki yükün azalacağını söyledi. “Hizmetin siyaseti olmaz” anlayışıyla cezaevinin kaldırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Başkan Kılıç, “Cezaevinin kentimize en büyük zararlarından biri de trafiği felç etmesiydi. ‘Adnan Kahveci Caddesi'ni araç trafiğine kesintisiz açacağız’ sözünü, cezaevinin kaldırılması için görüşmelere başladığımız ilk günlerde söylemiştim. Bunun için cezaevi kaldırılır kaldırılmaz kollarımızı sıvadık, harekete geçtik. Cezaevinden dolayı kesintiye uğrayan Adnan Kahveci Caddesi’ni kesintisiz ulaşıma açmak için hızla çalışmalara başladık. Ekip arkadaşlarım günlerce emek verdi. Bugün nihayet imar yolunu ulaşıma açmış bulunuyoruz. Trafik yükünü çok önemli ölçüde azaltacak bu yeni yol, Buca’mıza hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda Barış Pazaryeri’ni de buraya, yolun üst tarafına taşıyacağız. Sizler de alışverişlerinizi daha konforlu bir şekilde yapabileceksiniz. Pazar yerinden doğan trafik kargaşasına da böylece son vermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, kardeşliğin ve birlikteliğin sofrasında buluşan binlerce Bucalı, oruçlarını dualar eşliğinde açtı. Ramazan geleneklerinin yaşatıldığı alanda yöresel kıyafetleriyle servis yapan şerbetçi ve macuncu Bucalıların ağızlarını tatlandırdı.

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