Afyonkarahisar'da görüntülenen kara akbabaya yoğun ilgi var

Doğa Kuruma ve Milli Parklar (DKMP) AFYONKARAHİSAR 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüledikleri ve sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Kara Akbaba’ fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Abone ol

Doğa Kuruma ve Milli Parklar ekipleri geçtiğimiz hafta sonu Kara Akbabayı doğal yaşam alanında görüntüledi. Ekipler ardından kurumun sosyal medya hesabından Kara Akbabanın fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımda, “Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri olup bulunduğu familya içindeki en büyük kuştur. Kanat açıklığı 3 metreye kadar ulaşabilmektedir. Yuvalarını yaşlı çam ağaçlarının üzerine yaparlar ve doğadaki ölmüş hayvanlarla beslenirler” bilgileri verildi.