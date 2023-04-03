BIST 4.720
DOLAR 19,20
EURO 20,86
ALTIN 1.214,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da görüntülenen kara akbabaya yoğun ilgi var

Afyonkarahisar'da görüntülenen kara akbabaya yoğun ilgi var

Doğa Kuruma ve Milli Parklar (DKMP) AFYONKARAHİSAR 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüledikleri ve sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Kara Akbaba’ fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Abone ol

Doğa Kuruma ve Milli Parklar ekipleri geçtiğimiz hafta sonu Kara Akbabayı doğal yaşam alanında görüntüledi. Ekipler ardından kurumun sosyal medya hesabından Kara Akbabanın fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımda, “Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri olup bulunduğu familya içindeki en büyük kuştur. Kanat açıklığı 3 metreye kadar ulaşabilmektedir. Yuvalarını yaşlı çam ağaçlarının üzerine yaparlar ve doğadaki ölmüş hayvanlarla beslenirler” bilgileri verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak Başbakanı Sudani: Türkiye ile yakında stratejik projeler hayata geçirilecek
Irak Başbakanı Sudani: Türkiye ile yakında stratejik projeler hayata geçirilecek
Eskişehir'deki kaçak yakıt operasyonunda 19 ton kaçak akaryakıt yakalandı
Eskişehir'deki kaçak yakıt operasyonunda 19 ton kaçak akaryakıt yakalandı
Dilovası Belediyespor'un genç sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu
Dilovası Belediyespor'un genç sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!
Şanlıurfa'da yedek lastik içinden 5 kilo uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da yedek lastik içinden 5 kilo uyuşturucu çıktı
Kocaeli Körfez'de riskli kamu binaları yıkılıyor
Kocaeli Körfez'de riskli kamu binaları yıkılıyor
Serhat Özcan kiminle evli? Serhat Özcan dizi ve filmleri listesi
Serhat Özcan kiminle evli? Serhat Özcan dizi ve filmleri listesi
Masum gözüküyor cana mal olabilir! Evde bomba gibi patladı, genç kız: İnsanlar dikkatli olsun
Masum gözüküyor cana mal olabilir! Evde bomba gibi patladı, genç kız: İnsanlar dikkatli olsun
Kılıçdaroğlu kazanır mı? Metropoll'un son anketinde 29 puandan 7 puana düştü
Kılıçdaroğlu kazanır mı? Metropoll'un son anketinde 29 puandan 7 puana düştü
Artvin Yusufeli Barajı'nın suları Erzurum'a dayalı
Artvin Yusufeli Barajı'nın suları Erzurum'a dayalı
Serhat Özcan kimdir, kaç yaşında TİP'ten aday oldu Tirbuşon Berkant'a yorum yağdı
Serhat Özcan kimdir, kaç yaşında TİP'ten aday oldu Tirbuşon Berkant'a yorum yağdı
Salihlili Nisrem, kick boksta Türkiye ikincisi oldu
Salihlili Nisrem, kick boksta Türkiye ikincisi oldu