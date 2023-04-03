CHP'den yeni SADAT iddiası! Seçimle ilgili bize gelen bilgiler var, akıllarının ucundan dahi geçirmesinler...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bize gelen bilgiler de var. Biz Türkiye’deki demokratik sistemi sokakta bulmadık. Mücadele ile kazandık. Paramiliter grupları da akıllarının ucundan dahi geçirmesinler" dedi.

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CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, seçim güvenliğine ilişkin SADAT’la ilgili yeni iddialarda bulundu. “Bize gelen duşumlar var. Biz Türkiye’deki demokratik sistemi sokakta bulmadık” diyen Salıcı, “Paramiliter grupları da akıllarının ucundan dahi geçirmesinler” ifadesini kullandı. Cumhuriyet'e konuşan Salıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle...

‘Kazansanız dahi seçimi size vermeyecekler’

Toplumda ‘oyların çalınacağı kaygısı' için ‘haksızdır, anlamsızdır’ diyemeyiz. ‘Seçim yapmayacak bunlar’ kaygısı vardı, seçimin tarihi 14 Mayıs. ‘Kazansanız dahi seçimi size vermeyecekler’ vardı, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi bunun iyi bir örneği. Seçim sonucuna tahammül edemedi, seçimi yeniledi ama bu ülkenin demokrasi tarihinin ve siyasi olgunlaşmasının sonucu olarak vatandaş sıkı bir tokat attı. Bu seçimde böyle şeylere tevessül etmemelerini sağladı aslında...

Biz SADAT'ın önüne neden gittik?

Bir ara ‘paramiliter gruplar devreye girebilir’ dendi. Toplumdaki kaygılardan biri buydu. Biz SADAT’ın önüne neden gittik? ‘Böyle bir şeye tevessül etme kardeşim’. Bize gelen bilgiler de var. Biz Türkiye’deki demokratik sistemi sokakta bulmadık. Mücadele ile kazandık. Paramiliter grupları da akıllarının ucundan dahi geçirmesinler” ifadelerini kullandı.

Bize gelen duyumlar var...

Salıcı, ‘kendilerine gelen bilgilerin’ sorulması üzerine, “Duyumlar var. Bazen kamuoyunda yorumcular da ifade ediyor. Biz, şeffaf bir seçimin olduğu, insanımıza yakışan bir olgunlukta 2002’de Adalet ve Kalkınma Partisi sandıktan çıktığında nasıl zorluk çıkarılmayıp iktidar teslim edildiyse kimsenin burnu kanamadan bu iktidar devrinin gerçekleşmesi için caba gösteriyoruz. Sokak hareketlerine ya da toplumda kaygı yaratacak hareketlere soğukkanlı biçimde yaklaşıyoruz. Seçim sürecini zedeleyebilecek, tartışmalı hale getirebilecek bir sürecin içinde olmayacağız ama hakkımızı da kimseye yedirmeyeceğiz. Uysal koyuna saymasınlar bizi” yanıtını verdi.