Emniyetin gezici aşevi günde 5 bin depremzedeye sıcak yemek dağıtıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Kahramanmaraş'a gönderilen mobil mutfak tırında kazanlar, her gün depremzedeler için kaynıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren gerek arama kurtarma faaliyetlerinde gerekse asayişin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan emniyet teşkilatı, depremzedelerin yemek ihtiyacını da karşılıyor.

Polisler, deprem bölgelerinde mağduriyet yaşayan afetzedelerin taleplerinin karşılanması ve sıkıntılarının giderilmesi için de mesai yapıyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün mobil mutfak tırları da deprem bölgelerine sevk edildi. Kahramanmaraş ve Hatay'a onar personelin yer aldığı mobil mutfaklar konuşlandırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda depremin ilk gününden itibaren tırlardan depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Mobil mutfaklar iftar ve sahurda da hizmet veriyor

Bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip mobil mutfaklar, normal dönemde günün üç öğünü, ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahurda depremzedelere sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Mobil mutfak tırında görevli komiser Sezgin Gönen, AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dilediğini söyledi.

Depremin ilk günü Kahramanmaraş'a gelen mobil mutfak tırının hemen faaliyete başladığına işaret eden Gönen, "Buradaki amacımız bir an önce vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına dönmesidir. Depremin ilk gününden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü mobil mutfak tırı olarak buradayız. Günde 5 bin kişiye yemek hizmeti vermekteyiz." dedi.

Mobil mutfakta Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli aşçı, aşçı yardımcısı, teknisyen ve bölgeye gelen polis memurlarının görev aldığını anlatan Gönen, öğünler harici gün içinde yemek talebi olan vatandaşlara da yardımcı olduklarını dile getirdi.

"Vatandaşlarımıza bir nebze katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize"

Ülke olarak yaraların sarılmasında güzel bir birliktelik oluştuğunu vurgulayan Gönen, "Vatandaşlar gerçekten çok memnun, biz de böyle bir hizmeti vermekten çok memnunuz. Emniyet teşkilatımız ilk zamanlarda arama kurtarma ekibiyle yoğun şekilde görev yaptı, şimdi de yemek hizmeti veriyoruz. Bir nebze katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize. Önemli olan Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın bir an önce yaralarının sarılması." ifadesini kullandı.

Gönen, bir başka mobil mutfak tırının da Hatay'da depremzedelere hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Yaralar sarılana kadar buradayız. Bundan önce de Kastamonu'da sel felaketinde, Antalya'da orman yangınlarında mobil mutfak tırlarımız günlük sıcak yemek hizmeti verdi." diye konuştu.

Mobil mutfak tırından yemek alan depremzedelerden Sultan Doğan ise "Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, herkesin eline sağlık." dedi.

Sudiye Sevinmiş de kendilerine bu hizmeti sunanlara teşekkür etti.

Her gün sıcak yemek verilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Yunus Ay ise kötü günlerin tekrar yaşanmamasını diledi.