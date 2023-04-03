Nisan ayı evde bakım maaşları zamlı mı ödenecek, kaç para olacak?

Ocak zammı ile birlikte 4.337 lira olan evde bakım maaşları bu ay hesaplara zamlı yatacak. Emekliye ödenen bayram ikramiyesinden bu ay evde bakım maaşı alanlarlar da yararlanacak. İki ödemenin de bayram öncesi ayın 15'i hesaplara yatması bekleniyor. Nisan ayında evde bakım maaşı alanların cebine 6 bin 337 lira girecek!

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Devlet tarafından her ay düzenli olarak evinde hasta, yaşlı ya da engelli bakanlara ödenen evde bakım maaşı ocak ayındaki son zamla birlikte 4.337 lira oldu. Karşılıksız ödenen bu maaş nisan ayının gelmesi ile birlikte birçok vatandaşın gündeminde. Normalde ay sonu tüm illerde yatan evde bakım maaşlarının Ramazan Bayramı nedeniyle bu ay erken hesaplara yatması bekleniyor.

Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan kişilere ödenen evde bakım maaşları nisan ayında ne zaman ödenecek sorusu gündemde. Her ayın 15'i ile 30'unda ödenen evde bakım maaşlarında nisan ayında çifte maaş var! 15 Nisan'da hesaplarınıza iyi bakın!

Evde bakım maaşı almak içim engel oranı kaç olmalı?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı almak için gelir şartı nasıl olmalı?

1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.