Muğla'nın genç şefleri Hırvatistan'da 8 madalya kazandı

Uluslararası Erasmus Plus 18. Biser Mora Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda Muğla'yı temsil eden 4 meslek lisesi, yarışmada 2'si altın olmak üzere 8 madalyayı Muğla'ya kazandırdı.

Abone ol

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde Erasmus Plus Mesleki Eğitim Akreditasyonu çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor. Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda yürütülen ve meslek lisesi öğrencilerine yurtdışı hareketliği sağlayan proje, uluslararası alanda Muğla'nın tanıtımına da katkı sağlıyor.

Bu çerçevede Hırvatistan'ın Brac Adası'nda düzenlenen 18. Biser Mora International Gastronomy Yarışması'na 15 farklı ülkeden 39 okul ve 356 yarışmacı katıldı. Türkiye'nin de yer aldığı yarışmada, Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Ortaca ilçeleri olmak üzere 4 meslek lisesinden 8 öğrenci ve 2 öğretmen yer aldı.

18 farklı ülkenin jüri üyeleri karşısında başarılı bir performans sergileyerek birbirinden lezzetli yemekler yapan meslek liseli öğrenciler, 18. Biser Mora Uluslararası Gastronomi Yarışması'na damga vurdu. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Irmak Güney, Efe Çınar Devecioğlu, Marmaris İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yasemin Avcı, Ayhan Atkan, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Muhammet Alp Taşkıran, Muzaffer Tilkioğlu, Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Cengizhan Kara, Kaan Ramazan Okur adlı öğrenciler yarışmada hünerlerini sergiledi. Öğrencilere ise Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Selçuk Dörtkulak ile Özkan Önder rehberlik etti. Yarışmada başarılı bir performans sergileyen öğrenciler, yarışmada 2'si altın olmak üzere 8 madalyayı Muğla'ya kazandırdı.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay; "Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen Erasmus Plus Mesleki Eğitim Akreditasyonu çerçevesinde gastronomi alanında düzenlenen uluslararası beceri yarışmalarında, ülkemizi temsil eden meslek liseli öğrencilerimiz, büyük bir başarıya imza atarak 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile ülkemize döndüler. Tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.