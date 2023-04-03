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Adıyaman'da enkazlar ilaçlanıyor

Adıyaman'da enkazlar ilaçlanıyor

Adıyaman Belediyesi, depremden sonra şehir genelinde bulunan enkazların sebep olacağı salgın hastalıkların ve olumsuz durumun önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan enkazlardan yayılması muhtemel hastalıkların ve diğer olumsuz durumların önüne geçmek için ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Amaçlarının şehir merkezindeki kötü kokuları önlemek ve bu kokuların sebep olabileceği salgın hastalıkların önüne geçmek olduğunu söyleyen yetkililer, enkazların yanı sıra sulak alanlar ile diğer riskli noktalarda da ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını dile getirdi.

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