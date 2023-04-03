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Bitlis Güroymak'ta Kaçak Avcılara Drone Denetimi

Bitlis Güroymak'ta Kaçak Avcılara Drone Denetimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve BİTLİS Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçebilmek adına kırsal alanlarda drone ile havadan denetim yaptı.

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Güroymak ilçesinde bulunan ulusal öneme haiz sulak alan olan İron Sazlıklarında çeşitli denetimler yapan ekipler, kırsal alanda kaçak avcılığın önüne geçmek, vahşi doğada yaşayan yaban hayvanlarını ve yaban hayatı geliştirmek amacıyla birçok teknik kullandı. Bunlardan biri de drone ve dürbünlerle avcıları kontrol etmek oldu. Ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda herhangi bir kaçakçılık ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Doğa koruma ekipleri, yaptıkları drone kontrollerine düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

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