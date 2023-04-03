Yeniden Refah Partisi'nde 14 il teşkilatı kazan kaldırdı! 'Erdoğan'a değil Kılıçdaroğlu'nu oy vereceğiz'

Bomba kulis... Son dakika kararıyla Cumhur İttifakı'na dahil olan Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nde sulan durulmuyor. Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Fatih Erbakan'ın da bu karardan haberi olduğu e müdahale etmediği iddia edildi.

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için cumhurbaşkanı adayları netleşirken Karar gazetesi yazarı Elif Çakır'dan flaş bir kulis bilgisi geldi. Cumhur İttifakında yer alan Yeniden Refah Partisi'nin ismini vermek istemeyen bir İl Başkanı'yla konuştuğunu söyleyen Elif Çakır, parti lideri Fatih Erbakan'ın da bilgisi dahilinde partinin 14 teşkilat lideri olarak cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy atmayacaklarının bilgisini verdiğini aktardı. İşte Elif Çakır'ın kulis bilgileri...

Vermeyeceğimizi Erbakan da biliyor...

- AK Parti'nin kalesi olan, muhafazakar, mütedeyyin illerimizden birisinin Yeniden Refah Partisi İl Başkanı'yla konuştum. İsmimizi söylemezseniz bunu bizim partimizin teşkilatı ve liderimiz (Fatih Erbakan) de biliyor. Teşkilatlar genel merkeze de yazılı olarak bildirildi.

Ak Parti'ye oy vermedik hele Erdoğan'a hiç..

- 'Bu ittifakı biz onaylamıyoruz' biz hiç bir zaman AK Parti'ye oy vermedik hele de Erdoğan'a hiç oy vermeyiz.

- Dolayısıyla bu ittifak modelini onaylamadık ama yeniden 'kazan kazan' bu bize bir imkan sunuyordu biz de o yüzden tüm Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak liderimize 'logomuzla girelim' dedik.

- Bir anket yapıldı ve bizim oyumuz şu an yüzde 7. Türkiye genelinde AK Parti'den yüzde 7 oy alıyoruz.