Üç aylık enflasyon farkı belli oldu memur ve emekli maaşı ortaya çıktı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Üç aylık enflasyon verilerine göre memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.

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2023 mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından binlerce memur ve memur emeklisi enflasyon farkını merak etti.

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.

Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında da yüzde 2,29 oldu.

İlk üç aylık yüzde 12.52

Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık memur enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu.

Memur ve memur emeklileri maaş zammı

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde sekizin üstüne yüzde 4,52 enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.