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Otogaza (LPG) çok büyük indirim geliyor! 3 Nisan 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Otogaza (LPG) çok büyük indirim geliyor! 3 Nisan 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahiplerine müjde geldi. Otogaza (LPG) bu gece yarısından geçerli olmak üzere 2 lira 4 kuruş indirim geliyor... Bu indirimle birlikte otogazın litre fiyatı 10 liranın altına inecek. 3 Nisan 2023 Pazartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

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Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin iniş çıkışlı seyrini sürdürürken LPG fiyatlarında dikkate değer bir değişim görülmüyordu. Bu sefer LPG dev indirim ile kapıya dayandı. Bu gece yarısı itibariyle gelmesi beklenen LPG indirimi tam tamına 2 lira 4 kuruş olarak belirtildi.

İndirim sonrası LPG fiyatı ne olacak?

LPG fiyatlarında 2 lira 4 kuruşluk indirim beklentisinin bu gece itibariyle geçerli olması tahmin ediliyor. Gelecek olan indirim ile birlikte İstanbul'daki LPG'nin pompa fiyatı ortalama olarak 9 lira 59 kuruşa düşürülecek. Ankara'da 10 lira 6 kuruşa, İzmir'de ise LPG'nin litre fiyatı 9.84 kuruşa inecek...

Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları...

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,32 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,5 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA
Benzin: 21,73 TL
Motorin: 20,9 TL
LPG (Otogaz): 12,10 TL

İZMİR
Benzin: 21,74 TL
Motorin: 20,99 TL
LPG (Otogaz): 11,88 TL

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