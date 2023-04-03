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Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kocaeli'de modern teknolojiyle donatılan ve uzun zamandır açılması beklenen Şehir Hastanesi bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Hastane, 1218 yatak kapasitesine sahip.

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İzmit ilçesi sınırlarında TEM Otoyolu'nun kenarında 350 milyon avroluk yatırımla 20 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Şehir Hastanesi, bugün itibariyle faaliyetlere başladı. "Şehir Hastaneleri Projesi" çerçevesinde 368 bin 648 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan ve bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi'nin sağlık merkezi olması planlanan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde bugün ilk randevular alınıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 18 entegre sağlık kampüsünden (PPP) biri olan Kocaeli Şehir Hastanesi, bin 218 yatak kapasitesine sahip. Modern teknolojiyle donatılan hastane, 63 tam donanımlı ameliyathaneye, 257 polikliniğe ve 200 tek kişilik yoğun bakım servisine sahip. Hastanenin aynı zamanda 88 bin 200 metrekare kapalı otoparkı bulunuyor.

"Hastane bayağı büyük, sora sora öğreneceğiz"

Eşinin fizik tedavisi için Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gelen Salih Yeşilbaş, "İlk defa geliyoruz. Eşim fizik tedavisi görecek. Hastane çok büyük. Sora sora öğreneceğiz. Daha önce hastane şehrin içindeydi, eşim fizik tedavinin yarısını orada gördü. Şimdi burada tamamlıyor" dedi.

"Böyle daha derli toplu oldu"

Hamile eşini kontrole getiren Mahmut Süleyman ise "Bugün hastane açıldı. Gerçekten çok güzel oldu, on numara oldu. Biz normalde Alikahya’daki hastaneye gidiyorduk ama o yetmiyordu. İnşallah daha güzel olacak. Böyle daha derli toplu oldu. Başka bir şey lazım olduğunda başka bir hastaneye gidiyorduk. Şimdi artık buna gerek kalmadı. Hepsini aynı yerde çözebiliyorsunuz" diye konuştu.

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