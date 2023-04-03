Ramazan ayının 15. günü ne zaman şiddetli ses gelecek hadisi doğru mu?

Mübarek Ramazan ayının ortalarına gelirken ortaya atılan ve sosyal medyada dönen bir iddia korkuttu. İddiaya göre Ramazan ayının ortasında yani 7 Nisan'da kuşluk vakti gökyüzünden öyle şiddetli bir ses yükselecek ki herkes kaçacak yer arıyacak. Peki gerçekten Kur'an'da böyle bir hadis var mı?

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Rahmet ayı olan Ramazan ayının 15. gününe doğru yavaş yavaş gelirken birçok vatandaşı tedirgin eden hatta korkutan bir iddia sosyal medyada hızla yayılıyor. İddiaya göre Ramazan ayının 15. gecesi kuşluk vakti yani sabaha karşı gökyüzünden çok büyük ses çıkacağı ve bu sesten korunmak için insanların köşe bucak kaçacağı yazıyor. İddia edilen hadiste gökyüzünden çıkacak olan ses depremlerin ve nezlenin çok olduğu bir sene olarak geçiyor. 11 ili vuran depremler, artan nezle vakaları bu bu iddiaları güçlendiriyor.

Öte yandan bir başka rivayette Resullah'ın şöyle buyurduğu söylenir:

Ramazan ayında bir ses olur. Dediler ki Ya Rasulallah! Başında mı, ortasında mı, sonunda mı olur? Buyurdu ki:Ayın ortasında olur. Ramazan’ın 15’i Cuma günü gece yarısında bu ses olur. 70 bin kişi (yani, birçok kişi) bayılır (şoka girer), bir çok bakirenin bakireliği gider, bir çok kişi kör olur. Dediler ki, Ya Rasulallah! Bundan kim kurtulur? Buyurdu ki:

Evinde kalan, secde yaparak Allah’a sığınan ve O’nun büyüklüğünü söyleyen kurtulur. Bu sesi diğer bir ses takip eder.*İlk ses Cebrail’in sesi, ikinci ses ise şeytanların sesidir.* Ramazan’da ses, Şevval’de kargaşa, Zilkade’de kabileler ayrışır, Zilhicce’de hacılara saldırı olur. Muharrem ayının başında belalar olur sonunda da ümmetimin Mehdi ile Fereci (kurtuluşu) olur." (Taberani, Mucemül Kebir, 18. Cild, s. 332)

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Yine bu rivayetin metrukul hadis olduğu yani açıkça yalan olduğu bildirilmiştir.

Ramazan ayının 15. gecesi ne sesi duyulacak?

Ramazan'ın 15'inci Cuma günü gökten bir ses duyulacağı hadisi tekrardan gündeme geldi. Hadisin doğruluğu henüz bilinmiyor. İslam alemleri görüş birliğine vararak hadisi yalanlamıştır. Fakat hadiste konu hakkında şu detaylar bulunuyor.

Nuaym bin Hammad'a dayandırılan rivayette "Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:

Ramazan ayının 15'inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha (gökten bir ses) olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün Cumaya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hidde (çöküş, yıkılış) olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar.

Ramazan ayı o senenin Cuma gecesine denk geldiğinde, sizler Ramazan'ın 15'inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın, Sayha (gökten gelen sesi) duyduğunuzda Allah'a secde edin ve şöyle deyin: "Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbunal Kuddüs"

Ramazan ayının 15. günü ne zaman?

Ramazanın 15'i 6 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde 'Bu Ramazan'ın 15'inde gökten bir sayha işitileceğine dâir söylentilerin hadîslerde yeri var mıdır?' sorusuna cevap verdi.

Cübbeli Ahmet'ten 'gökyüzünden ses gelecekmiş' söylentilerine cevap

Ahmet Hoca, söz konusu hadisin henüz gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Son dönemde gündeme gelen söylentilerin hepsi 7 ayda olacak. Huruc-ül melhame, Huruc-ül deccal, yani bunların hepsi 7 ayda olacak. Dikkat edelim. Ben sabahlara kadar kitap bakıyorum. 'Yok rüya gördüm. Köpekler birbirine dalmış da ABD ile Çin birbirine dalacakmış da' kardeşim sen rüya görüyorsun. Biz de kitap deviriyoruz. Bir Hadis buluyorum. 7 ayrı şerhine iniyorum. Bu Ramazan'da ses gelecekmiş. Ne zaman Mehdi gelecek? Hz. Mehdi gelse, 33 sene sonra İsa Aleyhiselam nail olacak. Hz. Mehdi'nin İsa Aleyhiselam olmadan 33 sene faliyeti ve hizmeti var. Sonra İsa Aleyhiselam gelse Hz. Mehdi ile birleşiyor. 7 sene sonra Hz. Mehdi vefat edecek. Hadis kaynaklarının çoğunda bu çıkıyor. Nerede 80 sancak gavurlar, nerede hepsinin altında 12 bin? Bunlar nerede şimdi? Mesele Hz Mehdi, Kudüs'te imam olacak. İmam olduğunda Araplar çok az kalacak. Şimdi bakıyorsunuz, 200 milyondan fazla Arap var." dedi.