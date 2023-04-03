Vahit Kirişçi'den, eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ilginç hamle! Hepsini savcılığa verdi 'taciz' de var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, geçen yıl istifa eden selefi Bekir Pakdemirli’nin döneminden kalma bürokratlarını personele mobbing uygulama ve yargı mercilerine yanıltıcı bilgi verme suçlarını işledikleri gerekçesiyle savcılığa verdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, eski Bakan Bekir Pakdemirli'nin göreve getirdiği ve halen birlikte çalıştığı genel müdürler dahil çok sayıda üst düzey bürokratı savcılığa verdi. Bakan Kirişçi'nin oluru ile haklarında suç duyurusunda bulunulan bürokratlar arasında halen görevini sürdüren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım ile TİGEM'in mevcut ve eski yöneticileri ile üst düzey bürokratlar yer alıyor.

Personele psikolojik taciz de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ocak ayında ulaştırılan suç duyurusunda üst düzey bürokratların yargı kararlarını etkisiz kılma, personele psikolojik taciz (mobbing) uygulama ve yargı mercilerine yanıltıcı bilgi verme gibi suçları işledikleri iddia edildi.

Savcılığa uzanan suç duyurusu TİGEM eski Genel Müdürü Ayşin Işıkgece'nin Genel Müdürlüğü döneminde görevden alınan TİGEM Daire Başkanları Ergün Erol ile Mehmet Çeter'in başvurusuyla başladı.

İki daire başkanı, kendilerini hukuksuz bir şekilde görevden aldıkları ve lehlerine olan mahkeme kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle dönemin TİGEM Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma yapılması talebiyle Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına başvurdu.

Bakan Kirişçi soruşturma izni verdi

Başkanlık, Bakan Kirişçi'den suçlanan bürokratlar hakkında inceleme talebinde bulundu. Kirişçi, 12 Aralık 2022'de ön inceleme yetkisi verdi. Yetkiyi alan Teftiş Başkanlığı, yaptığı incelemede TİGEM eski Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdürlerinden Ayşe Ayşin Işıkgece, Sait Kocabay, yönetim kurulu üyeleri Bekir Karacabey, Yener Yıldırım, Müslüm Beyazgül, Genel Müdür Yardımcıları Ertuğrul Anbar, Ali Osman Kıyak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ayfer Erdem'i suçlu bularak Bakan Kirişçi'den haklarında soruşturma izni verilmesini talep etti. Kirişçi de 4 Ocak'ta soruşturma iznini vererek, söz konusu yöneticiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Taciz, yargı mercilerini yanıltma...

Suç duyurusunda, bu yöneticilerin personele hakkaniyet ve eşitlik içerisinde davranılmaması, yargı kararlarının etkisiz kılınması, psikolojik taciz (mobbing) ve yargı mercilerine yanıltıcı bilgi verilmesi gibi ağır suçlarla suçlanması dikkat çekti.

İç çekişmenin bir yansıması

Bakan Kirişçi'nin halen birlikte çalıştığı Orman Genel Müdürü Karacabey ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yıldırım'la ilgili olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına soruşturma izni vermesi ve ardından ağır suçlamalarla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, daha önce iktidarda rastlanmayan bakanlar arasındaki iç çekişmenin savcılığa yansıması olarak değerlendirildi.