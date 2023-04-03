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Muğla’ya sağanak yağış uyarısı

Muğla’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “04.04.2023 Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli 51-100 kg/m2 olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, ani fırtına, hortum, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “04.04.2023 Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli 51-100 kg/m2 olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, ani fırtına, hortum, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.

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