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Selçuk Bayraktar İlham Aliyev'e Bayraktar Kızılelma maketi hediye etti

Selçuk Bayraktar İlham Aliyev'e Bayraktar Kızılelma maketi hediye etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti. Bayraktar, Aliyev'e Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın maketini hediye etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve deprem sonrasında gerçekleştirilen yardımlar dolayısıyla şükranlarını iletti.

Selam için teşekkürlerini bildiren Aliyev de Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti.

Aliyev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziyelerini ileterek, Türkiye'ye yaptıkları yardımların kardeşlik görevi olduğunu söyledi.

Kendisinin Ankara'ya ve Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği temaslara değinen Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgalden kurtarılan topraklara yaptığı ziyaretlerin ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayisinin son yıllarda büyük başarılara imza attığına, Baykar'ın da bu konuda öncü rol oynadığına dikkati çekerek, Baykar ürünlerinin 2. Karabağ Savaşı'nda işgalci Ermeni güçlerin askeri teçhizatının imhasındaki rolünü hatırlattı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında savunma sanayisi alanındaki işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bayraktar, Aliyev'e hediye takdim etti.

Bayraktar ise ziyarette Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Azerbaycan'ın yardım ve destekleri nedeniyle Aliyev'e şükranlarını sundu.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayisinde de başarıyla geliştiği vurgulandı ve iş birliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan kuruldu

Selçuk Bayraktar görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi.

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasının yapay zekalı robotik insansız sistemler araştırma ve geliştirme, insansız sistem platformları, fabrika seviyesi bakım, insansız sistemler pilotaj, teknisyen ve bakım eğitimleri, saha seviyesi teknik destek, lojistik koordinasyon alanlarında çalışması hedefleniyor.

Selçuk Bayraktar ziyaret sonunda Cumhurbaşkan Aliyev'e, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın maketini hediye etti.

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