Mart ayı enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan iş yerleri için kira zam oranı, yüzde 70.20 oldu. Konutlarda ise temmuz ayına kadar yüzde 25'lik tavan uygulaması devam ediyor.

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TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, nisan ayı için belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 70.20 oldu.

Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran şubat ayında 71,83'e düşmüştü.

İş yerleri için bu ay yapılacak zamlarda en yüksek zam oranı yüzde 70,20 olarak uygulanabilecek. Konut kiralarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için Haziran 2022'de getirilen yüzde 25'lik tavan uygulaması temmuz ayına kadar devam edecek.