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Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı

Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı

Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başlarken, Milli Takım Sporcuları hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatı olduğunu söyledi.

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin Erdemli Poligonunda başladı. Şampiyonaya 15 ilden 18 kulüp ve 53 sporcu katıldı.

Şampiyon ile ilgili bilgi veren Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu As Başkanı Kadri Akgün, "Bugün resmi antrenman günümüz. Yarından itibaren de müsabakalar başlıyor, 3 gün boyunca müsabakalarımız devam edecek. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu olarak para atıcılık bedensel engelliler branşında yaptığımız ilk müsabaka. Bilindiği üzere Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuda atıcılık branşı Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na bağlandı. Bundan sonra bu branşı biz yürüteceğiz. Onun içinde ilk müsabakamız, ilk heyecan" dedi.

Akgün, "Müsabakalara şuana kadar 15 ilden 18 kulüp, 53 sporcu, 53 sporcunun da 85 start da yarışmasıyla başlıyoruz. Bu müsabakaların büyük amacı önümüzde Mayıs ayı sonunda yapılacak olan Kore'de yapılacak olan dünya kupasına, olimpiyata direk kota veren dünya kupasına milli takımımızı seçmek. Bir paralimpik takımımız var 10 kişiden oluşan, diğer arkadaşlarımızın içinde de yüksek skorlara sahip iyi atabilen birkaç sporcu daha bu takıma ekleyip, onun içinden de çok güzel üst düzey bir takım oluşturup dünya kupasına gidip kotaları toplayıp geliriz" diye konuştu.

"2024 Paris'teki olimpiyata katılacağım"

Para atıcılık milli sporcusu Aysel Özgan da, "Kendi branşımda havalı tabancı 10 metre, ateşli tabanca 50 metre olarak Türkiye'yi temsil ediyorum. 2022 Dünya Kupasında dünya rekoru kırarak Olimpiyata katılmaya hak kazandım, 2024 Paris'teki olimpiyata katılacağım. Onun peşinden de Dünya Şampiyonasında birinci oldum. İlk Dünya Şampiyonamda birinci olmanın da tarihe girerek, bir tarih yazdığıma inanıyorum. Bundan sonraki hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatı" ifadelerini kullandı.

Paris için kota almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar ise "Hedefim orada ülkemi altın madalya ile temsil etmek" diye konuştu.

Şampiyona Erdemli Atış Poligonu'nda 6 Nisan'a kadar devam edecek.

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