Karadağ'ın 30 yıllık lideri Milo Djukanoviç cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti

Otuz yılı aşkın bir süredir cumhurbaşkanı veya başbakan olarak görev yapan Karadağ lideri Milo Djukanoviç, Pazar günü yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğradı. Yerine 36 yaşındaki merkez siyasetçi eski ekonomi bakanı Jakov Milatoviç cumhurbaşkanı seçildi.

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Erken parlamento seçimlerinin ise yaz aylarında yapılması planlanıyor.

Başkent Podgorica'da kendi partisi Avrupa Şimdi Hareketi destekçilerine konuşan Milatoviç, "Bu 30 yılı aşkın süredir beklediğimiz bir gece. Size mutlu bir zafer diliyorum" dedi.

Milatoviç ülkenin önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa Birliği'ne (AB) girmesi sözü verdi.

Resmi sonuçların hafta içinde açıklanması bekleniyor. Ancak güvenilir İzleme ve Araştırma Merkezi anket grubu, Milatoviç'in oyların yüzde 60'ını aldığını duyurdu.

Önceki lider Djukanoviç, Yugoslavya'nın çöküşünün başlangıcı olan 1991'de, 29 yaşındayken iktidara geldiğinde Avrupa'nın en genç başbakanıydı. Karadağ 2006'da Sırbistan'dan bağımsızlığını aldığında da iktidardaydı.

Yine onun önderliğinde Karadağ NATO'ya katıldı ve AB üyeliği için müzakere sürecini başlattı.

Pazar günü yenilgisini kabul eden Djukanoviç, Milatoviç'e cumhurbaşkanı olarak başarılar diledi. Destekçilerine "Karadağ bir seçim yaptı ve ben bu seçime saygı duyuyorum" dedi.

Karadağ'da cumhurbaşkanlığı makamı büyük ölçüde sembolik olsa da, partinin zaferi 11 Haziran'daki parlamento seçimlerinde şansını artırabilir.

Milatoviç seçim kampanyası sırasında yolsuzluğu azaltma, yaşam standartlarını iyileştirme, AB ve komşu Sırbistan ile bağları güçlendirme sözü verdi.

Milatoviç, Sırbistan, Rusya ve Ortodoks Kilisesi'nden destek aldı.