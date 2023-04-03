11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 kişi gözaltında

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve kara para aklamayla ilgili bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkez ilçeleri ile birlikte toplam 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yüklü miktarda banka hesabına, ev, araba ve arsalarına el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.