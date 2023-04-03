BIST 4.813
DOLAR 19,20
EURO 20,94
ALTIN 1.222,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kanlar içinde kalan baba camdan atladı! Dehşet saçan evlat için özel harekat devreye girdi

Kanlar içinde kalan baba camdan atladı! Dehşet saçan evlat için özel harekat devreye girdi

İSTANBUL Şişli'de madde bağımlısı bir genç, kavga ettiği babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan baba iş yerinden aşağıya atlayarak canını kurtardı. Saldırgan genç ise teslim olmayınca özel harekat polislerince operasyon düzenlenerek etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Bulut T. isimli bir genç, cadde üzerindeki bir iş yerinde babasıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine genç, babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bunun üzerine yaralanan adam Ziya T., kendisini can havliyle birinci kattan aşağıya attı.

Yaralı adam için olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan adam, ardından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Özel harekat polisleri devreye girdi

Ardından polis ekipleri Bulut T.’ye teslim olması için çağrıda bulundu. Ancak saldırgan genç teslim olmayınca olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yolun trafiğe kapatılması sonrasında ikna olmayan ve kendini iş yerine kapatan genç için olay yerine özel harekat polisi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen özel harekat polisleri, hazırlıklarını tamamlamasının ardından iş yerine geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde operasyon düzenledi.

Özel eğitim köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen iş yerinde saldırgan Bulut T. etkisiz hale getirildi. Yakalanan saldırgan, gözaltına alınarak polis otosuyla emniyete götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi?
Foto Galeri Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Nisanur Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Nisanur Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Mart ayı enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu
Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı
Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı
Karadağ'ın 30 yıllık lideri Milo Djukanoviç cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti
Karadağ'ın 30 yıllık lideri Milo Djukanoviç cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 kişi gözaltında
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 kişi gözaltında
Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti
Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından YSK üyelerini hedef gösterenlerle ilgili soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından YSK üyelerini hedef gösterenlerle ilgili soruşturma
Vahit Kirişçi'den, eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ilginç hamle! Hepsini savcılığa verdi 'taciz' de var
Vahit Kirişçi'den, eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ilginç hamle! Hepsini savcılığa verdi 'taciz' de var
14 Mayıs seçimleriyle ilgili 15 soru 15 cevap; oy pusulaları tek zarfta mı olacak?
14 Mayıs seçimleriyle ilgili 15 soru 15 cevap; oy pusulaları tek zarfta mı olacak?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz
Mehmet Selim Girbiyanoğlu: İzmir Türkiye Yüzyılı’na hazır
Mehmet Selim Girbiyanoğlu: İzmir Türkiye Yüzyılı’na hazır
PTT personel alımı 2023 şartları neler? Başvuru ekranı
PTT personel alımı 2023 şartları neler? Başvuru ekranı