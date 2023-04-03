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Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçmişti! Aliye Uzun İstanbul'da vuruldu

Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçmişti! Aliye Uzun İstanbul'da vuruldu

Sedat Peker tarafından uyuşturucu baronlarıyla ilişkili olarak gösterilen ve Burhan Kuzu ile birlikte İran'lı uyuşturucu baronu Zindaşti ile fotoğrafı olan Aliye Uzun, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Kadıköy'de bacağından vurulan Aliye Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

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Sedat Peker'in sosyal medya iddialarıyla gündeme gelen Aliye Uzun'un, 4 gün önce İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Uzun'un yanına gelen bir kişi tek el ateş etti.

Aliye Uzun'un diz altından kaval kemiğinden vuran saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı.

Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uzun'un bilgisine başvuruldu. Polisin, saldırının Aliye Uzun'un özel hayatından kaynakladığı üzerinde durduğu öğrenildi.

Aliye Uzun, bu fotoğrafla da gündeme gelmişti

Suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı paylaşımlarda, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile 1 Kasım 2020’de vefat eden eski AKP milletvekili Burhan Kuzu’yu Aliye Uzun’un tanıştırdığını öne sürmüştü.

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