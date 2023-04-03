Nisan ayında Muş'ta 5 metre kar ile mücadele ediyorlar

Bahar mevsiminin yaşandığı Muş’ta, nisan ayında kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Çavuştepe mevkiindeki yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Muş'ta 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkiinde nisan ayında 5 metreyi aşan kar kalınlığında il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Vatandaşların alternatif olarak kullandığı 22 kilometrelik yolu ulaşıma açmak için 5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini yoldan kaldırmaya çalışan ekipler, Ramazan ayında zorlu bir çalışma yürütüyor.

Çavuştepe mevkiinde yol açma çalışmaları yapan iş makinesi operatörü Abdullah Balkan, sertleşen kar tabakası yüzünden güçlükle ilerlediklerini belirterek, “İl özel idaresi ekipleri olarak Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarına devam ediyoruz. Yolda tipi ve kar yağışı nedeniyle yer yer 5 metre kar kalınlığı var. Sertleşen kar tabakası yüzünden güçlükle ilerliyoruz. Ramazan ayı dolayısı ile oruçluyuz. Çalışmak zor oluyor ama vatandaşlarımız mağdur olmasın diye çalışmalarınızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.