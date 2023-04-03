Süleymanşah tarihte nasıl öldü, kim öldürdü? Süleymanşah kimin oğlu?

TRT 1 ekranlarının tarih ve kahramanlık kokan dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Soluksuz bırakacak yeni bölüme ise Süleyman Şah damga vuracak. Çağrı Bey'in oğlu Alpaslan'ın ise kural tanımaz kardeşi olan Süleyman Şah tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

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Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam TRT 1 ekranlarında nefes kesen bir bölümle seyircisiyle buluşacak. Savaş sahnelerinin mest edeceği yeni bölümde en çok dikkat çeken karakter ise yine Süleyman Şah olacak. Abisi Alpaslan'ın hükümdarlığını asla kabul etmeyen ve abisi Alpaslan'a karşı savaşan Süleyman Şah nasıl ölecek, kim öldürecek soruları merak konusu oldu.

Türklerin Anadolu'ya kapılarının açılmasını destansı bir şekilde anlatan kahramanlık hikayesi Alparslan: Büyük Selçuklu'da Süleymanşah'ı başarılı oyuncu. Korel Cezayirli canlandırıyor.

Alpaslan'ın kardeşi Süleymanşah nasıl öldü?

Ağabeyi Alparslan'ın sultanlığını hiç bir zaman tanımayan ve kurallarına karşı gelen Süleymanşah abisi ile birlikte bir çatışmaya girmiştir ve abisi Alpaslan tarafından öldürülmüştür.

27 Nisan 1064 tarihinde Selçuklu Devleti hükümdarı olan Alparslan'a karşı ayaklanan Süleyman, aynı yıl ölmüştür.

Süleyman Şah Türbesi nerede?

Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı Karakolu ve bulunduğu alan Suriye'nin Halep ilinin Eşme köyü sınırları içerisinde bulunan, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu eksklav statüsündeki tek toprak parçasıdır.

Türbe'de Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin atası olabileceği farzolunan Süleyman Şah'ın ve iki askerinin naaşları bulunmaktadır.

Korel Cezayirli kimdir?

Korel Cezayirli 2 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1985–1994 yılları arasında sırasıyla; yüzme basketbol ve artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu.

1994–1996 arasında modern dans ve caz dans üzerine dersler aldı. 1996’da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. 2000 yılında konservatuvardan mezun olan Cezayirli, aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sınavını kazandı ve Şehir Tiyatroları’nın kurucu-oyuncusu olarak göreve başladı. 2005 yılında Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi’ni kurarak; Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun canlandırılması, geliştirilmesi ve Çağdaş Türk Tiyatrosu Kuramı çalışmalarını başlattı. 2006 yılında Tolga Özeçel’le birlikte Tiyatro Gazetesi’ni kurdu. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Dedesi Vedi Cezayirli, Devlet Tiyatrolarının ilk dönem sanatçılarından olup, Adana Şehir Tiyatrolarının da kurucusudur. Ankara'daki ilk film stüdyosu Cezayirli Film'i kurmuştur.