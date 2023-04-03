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AFAD açıkladı! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi

AFAD açıkladı! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman da afet bölgesi ilan edildi.

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AFAD, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin sebep olduğu yıkım ve can kaybı nedeniyle 11 ilin ve Sivas ilinin Gürün ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak kabul edildiğini ifade etti. AFAD hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'ın da "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde;

Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir."

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