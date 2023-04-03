Şanlıurfa'da kayınbiraderini vuran kadın, başında polisi bekledi

Şanlıurfa’da bir kadın, sokak ortasında silahla vurup öldürdüğü kayınbiraderinin başında polisi bekledi.

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Şanlıurfa’da bir kadın, sokak ortasında silahla vurup öldürdüğü kayınbiraderinin başında polisi bekledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Hülya B. isimli kadın, kayınbiraderi Ferdi Balıkan (42) isimli şahsı vurdu. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başında bekledi

Kayınbiraderini silahla vuran kadın, başında polisin gelmesini bekledi. Yerdeki şahıs ve telefonla arayanlara konuşan kadın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kadının kayınbiraderini neden öldürdüğü henüz belirlenmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.