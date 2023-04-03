BIST 4.813
DOLAR 19,20
EURO 20,94
ALTIN 1.222,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 95'e ulaştı

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 95'e ulaştı

Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 95'e çıktı. Samanlı Dağları'ndaki karların erimesiyle su kodu yükselen barajdan tahliye yapılıyor.

Abone ol

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan barajdaki su miktarı, Samanlı Dağları'ndaki karların erimesiyle yüzde 95'e yükseldi.

Su seviyesinin tam kapasiteye ulaşması nedeniyle barajın tahliye kapakları açıldı.

Tahliye edilen baraj suları, Kiraz Çayı üzerinden İzmit Körfezi'ne ulaşıyor.

Kandıra ilçesinde yer alan Namazgah Barajı'nda da su seviyesi 15 milyon 900 bin metreküple yüzde 70 olarak ölçüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş 'Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?' dedi Apo'nun heykeli dikilir yanıtı geldi.
Selahattin Demirtaş 'Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?' dedi Apo'nun heykeli dikilir yanıtı geldi.
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
Liverpool, son 10 yılda 3. kez ilk 7'nin dışında
Liverpool, son 10 yılda 3. kez ilk 7'nin dışında
21 yaşındaki genç, 66 günde hafız oldu
21 yaşındaki genç, 66 günde hafız oldu
Şanlıurfa'da bir kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi
Şanlıurfa'da bir kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Seyahat süresi 3 saate inecek
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Seyahat süresi 3 saate inecek
Şanlıurfa'da kayınbiraderini vuran kadın, başında polisi bekledi
Şanlıurfa'da kayınbiraderini vuran kadın, başında polisi bekledi
Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı
Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı
AFAD açıkladı! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
AFAD açıkladı! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçmişti! Aliye Uzun İstanbul'da vuruldu
Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçmişti! Aliye Uzun İstanbul'da vuruldu
Süleymanşah tarihte nasıl öldü, kim öldürdü? Süleymanşah kimin oğlu?
Süleymanşah tarihte nasıl öldü, kim öldürdü? Süleymanşah kimin oğlu?
Nisan ayında Muş'ta 5 metre kar ile mücadele ediyorlar
Nisan ayında Muş'ta 5 metre kar ile mücadele ediyorlar