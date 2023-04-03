Selahattin Demirtaş 'Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?' dedi Apo'nun heykeli dikilir yanıtı geldi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından "Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur” söylemine tepki göstererek et ve süt fiyatından örnek verdi. Demirtaş'ın "Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?" paylaşımına "Apo'nun heykeli dikilir" yanıtı geldi.

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın iktidarı eleştiren tweeti tartışma konusu oldu.

Çok sayıda terör suçlarından yargılanan Demirtaş, Twitter hesasından hayat pahalılığını gerekçe göstererek, "Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?" diye sordu.

Paylaşımın altına çok sayıda eleştirel yorum geldi. Onlarca kişinin öldüğü Kobani olaylarının azmettiricisi olmakla suçlanan Demirtaş'a, katledilen Yasin Börü üzerinden tepki gösterildi.

Kürt sorununa çözüm için muhatap olarak Kandil ve İmralı'nın gösterildiği askeri operaslonların durdurulacağı sözü verilen HDP'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı seçim bildirgesi hatırlatıldı.

"Sen ilk önce şehitlerimizin hesabını ver"

Yine yorumlarda Demirtaş'ın yıllar önce söylediği "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözlerine gönderme yapıldı.