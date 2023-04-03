BIST 4.813
DOLAR 19,20
EURO 20,94
ALTIN 1.222,42
HABER /  SPOR

Liverpool, son 10 yılda 3. kez ilk 7'nin dışında

Liverpool, son 10 yılda 3. kez ilk 7'nin dışında

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, bu sezonla birlikte son 10 sezonda 27. haftalar itibariyle 3. kez ilk 7’nin dışında kaldı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da kötü gidişat devam ediyor. Jürgen Klopp’un yönetimde bu sezon 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak, maç eksikliğiyle birlikte topladığı 42 puanla 8. sırada bulunan Liverpool, son 10 sezonda 27. haftalar itibariyle 3. kez ilk 7’nin dışında kaldı.

Kırmızılar, daha önce de 2020-2021 sezonunda 43 puanla 8 ve 2012-2013'de 39 puanla yine 8. sırada kalmıştı.

Darwin Nunez, beklentilerin altında kaldı

Sezon başında Benfica’dan 80 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Uruguaylı yıldız Darwin Nunez, beklentilerin altında kaldı. Nunez, kırmızı formayla Premier Lig’de çıktığı 21 maçta 8 gol atarken, 3 de asist katkısı sağladı. Hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, santrfor olarak maç başına ortalama 0.45 skor katkısı yaparken, hücumun solunda ise maç başına 0.69 ortalamayla tabelaya etki etti.

Salah, Liverpool’u sırtlamaya devam ediyor

Mısırlı futbolcu Mohammed Salah, Liverpool formasıyla 6. sezonunu geçiriyor. Salah, bu sezon Liverpool’un kötü gidişatına rağmen takımın gol ve asist yükünü çekmeye devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 35 mücadelede 20 kez gol sevinci yaşarken, 9 defa da gol pası verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da bir kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi
Şanlıurfa'da bir kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Seyahat süresi 3 saate inecek
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Seyahat süresi 3 saate inecek
Şanlıurfa'da kayınbiraderini vuran kadın, başında polisi bekledi
Şanlıurfa'da kayınbiraderini vuran kadın, başında polisi bekledi
Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı
Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı
AFAD açıkladı! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
AFAD açıkladı! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçmişti! Aliye Uzun İstanbul'da vuruldu
Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçmişti! Aliye Uzun İstanbul'da vuruldu
Süleymanşah tarihte nasıl öldü, kim öldürdü? Süleymanşah kimin oğlu?
Süleymanşah tarihte nasıl öldü, kim öldürdü? Süleymanşah kimin oğlu?
Nisan ayında Muş'ta 5 metre kar ile mücadele ediyorlar
Nisan ayında Muş'ta 5 metre kar ile mücadele ediyorlar
Saadet Partili Mehmet Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı
Saadet Partili Mehmet Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı
Kanlar içinde kalan baba camdan atladı! Dehşet saçan evlat için özel harekat devreye girdi
Kanlar içinde kalan baba camdan atladı! Dehşet saçan evlat için özel harekat devreye girdi
Nisanur Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Nisanur Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Mart ayı enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu