BIST 4.813
DOLAR 19,20
EURO 20,94
ALTIN 1.222,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da bir kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi

Şanlıurfa'da bir kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi

ŞANLIURFA'da bir kadın, sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü adamın başında polisin gelmesini bekledi. Cinayete kurban giden kişinin, kadının kayınbiraderi Ferdi Balıkan olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Hülya B. isimli kadın, kayınbiraderi Ferdi Balıkan (42) isimli şahsı vurdu. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayınbiraderini silahla vuran kadın, başında polisin gelmesini beklediği anlarda çevredekiler tarafından görüntülendi.  Yerdeki şahıs ve telefonla arayanlara konuşan kadın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kadının kayınbiraderini neden öldürdüğü henüz belirlenmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi?
Foto Galeri Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Seyahat süresi 3 saate inecek
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Seyahat süresi 3 saate inecek
Şanlıurfa'da kayınbiraderini vuran kadın, başında polisi bekledi
Şanlıurfa'da kayınbiraderini vuran kadın, başında polisi bekledi
Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı
Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı
AFAD açıkladı! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
AFAD açıkladı! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçmişti! Aliye Uzun İstanbul'da vuruldu
Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçmişti! Aliye Uzun İstanbul'da vuruldu
Süleymanşah tarihte nasıl öldü, kim öldürdü? Süleymanşah kimin oğlu?
Süleymanşah tarihte nasıl öldü, kim öldürdü? Süleymanşah kimin oğlu?
Nisan ayında Muş'ta 5 metre kar ile mücadele ediyorlar
Nisan ayında Muş'ta 5 metre kar ile mücadele ediyorlar
Saadet Partili Mehmet Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı
Saadet Partili Mehmet Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı
Kanlar içinde kalan baba camdan atladı! Dehşet saçan evlat için özel harekat devreye girdi
Kanlar içinde kalan baba camdan atladı! Dehşet saçan evlat için özel harekat devreye girdi
Nisanur Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Nisanur Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Mart ayı enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu
Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı
Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı