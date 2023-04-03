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Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında? Meğer Avrupa Yakası dizisinde oynamış

Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında? Meğer Avrupa Yakası dizisinde oynamış

Star TV'de pazartesi ekranları yayınlanan dizi Ömer'in konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Özellikle dizide Ömer'in yengesi karakterine hayat veren Şükran seyirci tarafından çok sevildi. Şükran karakterine genç oyuncu Gamze Karaduman hayat veriyor. Daha önce Avrupa Yakası'nda da oynayan Gamze Karaduman kimdir, yaşı kaç, dizileri hangisi?

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Netflix'in Shitsell dizisinden uyarlama olan dizi Ömer, konusu hem de oyuncu kadrosu ile merak uyandırdı. Özellikle dizide öyle biri var ki evlere şenlik! Dizide Ömer'in hırçın abisi Tahir'in karısı Şükran'a hayat veren oyuncu Gamze Karaduman! Daha önce Menajerimi Ara dizisinde bambaşka bir rolle karşımıza çıkan Gamze Karaduman'ı Aramızda Kalsın'da Arife rolüyle hatırlayanlar da vardır. 

Dizide zaman zaman seyirciyi gülme krizlerine sokan zaman zaman duygulandıran Şükran karakteri dizinin en renkli isimlerinden. Genellikle komedi dizilerinde oynayan genç oyuncu dramatik sahnelerin de hakkını fazlasıyla veriyor.

Peki kimdir Gamze Karaduman, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?
Gamze Karaduman 31 yaşında ve İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın dizilerinde oynadı. 

Ömer dizisi oyuncu kadrosu

Ömer dizisinin oyuncuları arasında; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Gülçin Kültür yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

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