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Selahattin Demirtaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u tehdit ettiği ortaya çıktı

Selahattin Demirtaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u tehdit ettiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisini tehdit etmesiyle ilgili, "Tehditlerle sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Sizden korkmuyorum" diye seslendi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik 14 Mayıs'ta seçimleriyle ilgili tehditlerine yanıt verdi.

Demirtaş'ın kendisini tehdit ettiğini ve terör örgütü PKK'ye hedef gösterdiğini öne süren Altun, "Böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum" dedi.

"Şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şöyle: 

“6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş. Kendisine hukuksuzca ‘özgürlük’ vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki, böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum! Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız. Bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz."

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