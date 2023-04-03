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Sinan Akçıl: Togg almak için araçlarımı sattım

Sinan Akçıl: Togg almak için araçlarımı sattım

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Togg almayı çok istediğini, bunun için 2 aracını da sattığını ve sırada beklediğini söyledi.

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Üretilecek ilk 20 bin Togg için yapılan 177 bin başvurunun 20 bini sevinç yaşadı.

İlk 20 bin kişinin teslimatları için süreç başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk Togg'u törenle teslim aldı.

YouTube programına katılan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bugün yaşananları değerlendirdi.

"İlk 20 bine giremedim"

Büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Akçıl ilk 20 bin şanslı arasına giremediğini söyledi.

Daha önce Porsche marka spor arabalara ilgisi ile bilinen ünlü şarkıcı, Togg almak için 2 aracını sattığını açıkladı.

Akçıl, sırada beklediğini Togg alında konserlere gitmek için kullandığı minibüsü de satıp sadece Togg kullanmak istediğini söyledi.

"Arabaları sattım Togg bekliyorum"

Akçıl şöyle konuştu:

Çok istiyorum Togg. Başvurduk ama çıkmadı sonraki sıradayız. Yakın zamanda inşallah iki aracımı da sattım Togg almak ve tek araba kullanmak istiyorum. Sadece konserlere gidip geldiğimiz bir minibüsümüz var.

Togg gelince o da gidecek. Ben 3 araçtan vazgeçip yerli ve milli Togg'u kullanmayı tercih ettim.

Bugün ilk teslimatı yapıldı. 2023 sonu veya 2024'te inşallah insanlar beni her yerde Togg ile görecekler. Gurur duyduğum bir proje. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı tebrik ederim.

Bence gerçekte yurt dışında Togg görürsem tüylerim diken diken olur gerçekten. Çok başarılı bulduğum bir iş çok mutluyum. Ben de inşallah gururla Togg'a bineceğim.

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