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Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı

Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedbiren ziyarete kapatılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri, yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

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Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, AA muhabirine, Türkiye'nin ağır bir deprem sürecinden geçtiğini söyledi.

Bölgenin turizm lokomotiflerinin başında Göbeklitepe'nin geldiğini vurgulayan Çoban, hayatın yavaş yavaş normale dönmesi için her sektörün elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirdi.

Göbeklitepe'nin depremi hasarsız atlatmayı başardığını vurgulayan Çoban, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Şanlıurfa'da Göbeklitepe ziyarete açıldı. Önceki günlerde ve haftalarda kente gelen birçok ziyaretçi Göbeklitepe'ye gitmek istiyordu. Özellikle deprem nedeniyle bölgeye gelip yardımlarını dağıttıktan sonra Göbeklitepe'yi de görmek isteyen misafirlerimiz vardı ancak açık değildi. 3 Nisan itibarıyla Göbeklitepe'miz açıldı, hem Ramazan Bayramı hem de bundan sonraki günlere ilişkin Göbeklitepe ziyaretleri için yoğun bir istek var. Göbeklitepe'nin tekrar ziyarete açılması özellikle Şanlıurfa ve bölgede hayatın normal akışına dönmesi, yaraların sarılması açısından güzel bir gelişme oldu. Özellikle Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde günbegün depremin yaralarını sarıp artık depremin etkilerinin bittiği günlere doğru gideceğiz inşallah."

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