Gözaltına alınan terörist itiraf etti: HDP İlçe binasında PKK eğitimi

PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici'nin de bulunduğu 23 teröristten biri "HDP ilçe binasında PKK eğitimi verdiler" itirafında bulundu.

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Şanlıurfa ve Diyarbakır2da geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici'nin de bulunduğu 23 terörist tutuklandı. Operasyonlarda gözaltına alınan bir terörist polis ekiplerinin yaptığı sorguda "HDP ilçe binasında bize PKK eğitimi verdiler, örgüte katılmamız için bizi eğittiler" itirafında bulundu.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Gözaltına alınan bir terörist, "HDP ilçe binasının içerisinde bize PKK eğitimi verdiler, örgüte katılmamız için bizi eğittiler" itirafında bulundu. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, PKK'lı teröristin itirafıyla başlayan operasyonun ayrıntılarını anlattı:

6-7 Ekim olaylarında 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 polis şehit oldu. 221 kişi yaralandı. 1600 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 894 şüpheli gözaltına alındı ve aralarından 386'sı tutuklandı. Geçmişte yaşanan bu karanlık eylem Şanlıurfa Suruç HDP il başkanı ve DBP ilçe başkanının tutuklanmasıyla alakalı konu tam da denk geliyor. PKK'lı terörist O.A., Diyarbakır'da düzenlenen bir operasyonda gözaltına alındı. Bu terörist polise çok samimi itiraflarda bulundu.

'Hdp ilçe binasının içerisinde 2 gün pkk eğitimi aldık'

Uludağ'ın aktardıklarına göre gözaltına alınan terörist ifadesinde, "Kobani olayları sırasında biz Türkiye'nin dört bir yanından gençler, Diyarbakır'a Urfa birçok ile akın ettik ve bizi Şanlıurfa'nın HDP ilçe binasında misafir ettiler. HDP ilçe binasının içerisinde bize PKK eğitimi verdiler, örgüte katılmamız için bizi eğittiler. Biz 10 arkadaşımızla beraber 2 gün HDP Suruç ilçe binasında kaldık, eğitildik, eğitim aldık. Daha sonra2 gün sonra bizi arabalara bindirerek Arabistan'a götürüp teröristlere teslim ettiler." itirafında bulundu.

Teröristin belirttiği isimler de operasyonda tutuklandı

Kandilden gelen terörist itiraf etti: HDP ilçe binasında PKK eğitimi verdiler

Polisler terörist O.A.'ya "size eğitimi kim verdi, size Kandil'e gitmenizi, PKK'ya katılmanız için kim motivasyon verdi, size kim eğitim verdi, tanıyor musunuz?" dediğinde "evet, tanıyoruz" dediler. Polisler "peki teşhis edelim" dediler. Ve teşhis edilen isimler, HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici.

Bu ifadenin ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurdu. Eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 26 kişi gözaltına alındı. Aralarında Rojda Binici ve Yaşar Gündüzalp vardı. 26 kişinin 23'ü tutuklandı. Aralarında Binici ve Gündüzalp de var.