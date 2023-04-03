Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirdi!

Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan çılgın bir hamle daha geldi. Elon Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

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Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da, gündem olacak bir değişikliğe imza attı. Musk, Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

Değeri bir anda fırladı

Sosyal medya devi Twitter’ın logosunu Dogecoin logosu ile değiştirmesi üzerine DOGE fiyatı aniden uçuşa geçerek yüzde 25'in üzerinde değer kazandı.

Dogecoın nedir?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da mavi kuş yerine dogecoin sembolü köpek yer almaya başladı. Kullanıcıların yönelttiği sorulara ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bir kripto para olan Dogecoin, logosunda Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.